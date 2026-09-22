Manisa'da okulun yakınında silahlı saldırı: 2'si ağır 11 öğrenci yaralı

Manisa Valiliği, saat 07.59'da liseye yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığını duyurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Gürlek: 2'si ağır 11 öğrenci yaralı

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hâle getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek; sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal gözardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz."

Bakan Memişoğlu: Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bakanlarımız olay yerine gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısının açılışında açıklama yaptı.

Yılmaz, "Bugün maalesef hepimizi üzen bir hadise yaşandı. 2 ağır yaralımız var. Saldırı olur olmaz emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz olay yerine sevk edildi ve gerekli müdahaleler yapıldı. Olayın faili olan kişi yakalanmış durumda. Valimiz olay yerinde bütün ilgili makamlarla gerekli çalışmaları sürdürüyor. Yaralılarımız tedavi altında. Sayın Milli Eğitim ve İçişleri Bakanımız olay yerine intikal ediyor. Her türlü adli ve idari soruşturma da başlatılmış durumda. Gelişmelerin seyrine göre kamuoyu bilgilendirilecek" dedi.

Bakan Tekin programlarını iptal ederek Manisa'ya gitti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon'un Maçka ilçesindeki Hacı Turgut Aydın İlkokulu, Ortaokulu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonunun açılışını yapmak, ardından Gümüşhane'de düzenlenecek İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılmak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için Trabzon Havalimanı'na gitt.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle iki kentteki programlarını iptal eden Tekin, Manisa'ya gitmek üzere hava yoluyla Trabzon'dan ayrıldı.

RTÜK'ten saldırıya ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'daki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olayın Üst Kurul tarafından hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır. Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmi makamların yapacağı açıklamaların esas alınması, olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması, kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir. Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Milli Eğitim Bakanlığı: 3 müfettiş görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili 3 müfettişin görevlendirildiğini, öğrenci, öğretmen, velilerin psikososyal destek için faaliyetlere başladığını ve eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde Manisa’nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür.

Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.

Okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhâl Manisa iline yönlendirilmiştir.

Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül 2026) ara verilmiştir.

Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."