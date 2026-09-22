Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı, toplantıya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, Fidan'ın New York’ta düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldığı belirtildi.

Bakan Fidan'ın ayrıca BM 81. Genel Kurulu marjında Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının iştirakiyle düzenlenen eşgüdüm toplantısına da katıldığı aktarıldı.