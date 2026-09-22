Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bölgesinde istikrar adasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına güçlü başlangıç yapıyoruz. ABD Başkanı Trump ile güçlü diyaloğumuz var. ABD ile stratejik ilişkimiz önemli ve ticaret hedefimiz 100 milyar dolar. ABD ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Türkiye-ABD ticaret hacminin yıl sonunda 40 milyar doları aşmasını umuyoruz. Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun, diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum.

Bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor. ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz.

Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir. Ekonomiye dair her başlıkta ciddi başarılar elde ettik. Türkiye, ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir.

Türkiye savunma sanayiinde aktördür. Firmalarımız ABD'de yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir.

Amerika ile iş birliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır. Amerika ile nükleer, LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz iş birliğini ileriye taşımaya hazırız.Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır.