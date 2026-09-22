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TRT Haber 22.09.2026 01:20

Burhanettin Duran: Uluslararası sistem yeni bir dönüşüm sürecinden geçiyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye ve ABD diplomatik ilişkilerinin yüzüncü yılına yaklaşırken uluslararası sistemin de yeni bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönem yaşanıyor. Geçtiğimiz yüzyıl, iki ülkenin her zaman aynı görüşte olmadığı; ancak en zorlu dönemlerde dahi diyaloğu sürdürdüğü bir ilişki tarihine işaret ediyor" dedi.

Burhanettin Duran: Uluslararası sistem yeni bir dönüşüm sürecinden geçiyor

İletişim Başkanlığı, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında "100. Yıla Girerken Türkiye-ABD İlişkileri" başlıklı bir panel düzenledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından panel ilişkin açıklama yaptı.

"Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu haftasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından New York’ta düzenlenen '100. Yıla Girerken Türkiye-ABD İlişkileri' panelinde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yüz yıllık geçmişini ve değişen uluslararası sistem içerisindeki geleceğini ele aldık" diyen Duran, uluslararası sistemin dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı:

"Türkiye ve ABD diplomatik ilişkilerinin yüzüncü yılına yaklaşırken uluslararası sistemin de yeni bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönem yaşanıyor. Geçtiğimiz yüzyıl, iki ülkenin her zaman aynı görüşte olmadığı; ancak en zorlu dönemlerde dahi diyaloğu sürdürdüğü bir ilişki tarihine işaret ediyor.

İlişkilerin ikinci yüzyılında savunma sanayii, enerji, ticaret, yatırım, ileri teknoloji, yapay zekâ, akademi, bilim ve kritik mineraller gibi alanların yeni iş birliği imkânları oluşturacağına inanıyoruz. Güçlü ortaklıkların, yetkin ve sorumluluk üstlenen ortaklar temelinde şekillenmesi gerektiğini de özellikle önemsiyoruz.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki doğrudan diyalog, yıllardır çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi ve daha yapıcı bir ortamın oluşması açısından önemli bir alan açmıştır. Liderler arasındaki doğrudan temas, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından siyasi diyaloğun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bu düşüncelerle, panelimizi teşrif eden Dışişleri Bakanımız Sayın Dr. Hakan Fidan’a, panelimize katkı sunan kıymetli uzmanlarımıza ve akademisyenlerimize teşekkür ediyor; programın Türkiye-ABD ilişkilerinin ikinci yüzyılına dair ortak hedeflerin ve yeni iş birliği alanlarının şekillenmesine vesile olmasını diliyorum."

Burhanettin Duran: Uluslararası sistem yeni bir dönüşüm sürecinden geçiyor


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