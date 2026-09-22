Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu: Irak Türkmenleri her makam ve mevkiye layıktır

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kifri İlçe Başkanlığını ziyaret eden Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, burada Türkmenlerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Topçu, "Allah'a şükürler olsun bizler bugün 500 milyon Türk dünyasının aziz evlatları Kifri Türkmenleriyle buluşabildik. Kifri insanıyla, kültürüyle, coğrafyasıyla, okuluyla bizim gönlümüzün bir parçası." dedi.

Geçmişin ve şehitlerin acı hatıralarını anımsayarak mücadeleye devam edileceğini belirten Topçu, "Bugün 106 yıl sonra Kerkük'te Türkmen bir vali var, ITC Başkanı, çok daha güzel makamları hak ediyorsunuz. Irak Türkmenleri her makam ve mevkiye layıktır. Ana vatanınız sizin her zaman arkanızdadır. Geçmişte böyleydi, bundan sonra da böyle olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve diğer kurumlarıyla Türkmen soydaşlara desteğini devam ettirdiğini belirten Topçu, "Türkiye Cumhuriyeti, bugün dimdik ayakta olan, uluslararası camiada politikasıyla, duruşuyla, adaletiyle dikkatle takip edilen bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın bugün zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek Rusya-Ukrayna, Suriye, Irak ve İran'da yaşananları hatırlatan Topçu, şunları kaydetti:

"Bütün bu krizlerde, çatışmalarda ve kavgalarda barış için, güvenlik için, refah için ve istikrar için uğraşan bir tane aktör var o da sizin anavatanınız Türkiye. O yüzden siz de özgüvenli olun. Zor zamanlar geçirdiniz, büyük zorluklarla karşılaştınız. ITC, Türkmen davasının gerçek temsilcisi olarak sahada bütün mevcudiyetiyle Türkmenlerin temsiliyeti için büyük bir çaba gösteriyor."

Başkonsolos Topçu, sözlerini Kifri yöresinden bir hoyratla bitirdi.