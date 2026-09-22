Emine Erdoğan Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio arasındaki görüşme, Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi, Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı, değerli dostum Fatima Maada Bio Hanımefendi ile Türkevi'nde buluştuk. Çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıdığımız pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk."