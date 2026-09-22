Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda dev derbi TRT 1’de

Türk basketbolunun iki köklü kulübü Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, sezonun ilk kupasını müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek.

Geçmişi 1985 yılına uzanan ve Türkiye basketbolunun en saygın organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Kupası bu yıl Fenerbahçe Tarfin – Beşiktaş derbisine sahne olacak.

Geçtiğimiz sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde hem de Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin; ligi ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası’nda finale yükselen Beşiktaş karşısında kupa mücadelesi verecek.

Bugün saat 20.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci randevu

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, siyah-beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, 8 şampiyonluk elde etti

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı.

Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.

Beşiktaş, bir kez kazandı

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla zirvede

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

Anadolu Efes, 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

Ülkerspor, üst üste 5 kez kazanan tek ekip

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 6 kez sahibi olan Ülkerspor, üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ülkerspor, kupada 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005'te şampiyon oldu.

1985'ten bu yana düzenlenen turnuvada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez mutlu sona ulaştı.