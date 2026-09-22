Türk Dünyası Besteciler Birliği kuruldu

fTürk Kültür ve Miras Vakfında, Türk devletlerinin bestecilerini, müzikologlarını ve büyük müzik kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefleyen Türk Dünyası Besteciler Birliğinin kuruluşuna ilişkin toplantı düzenlendi.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan'ın müzik camiasından temsilciler katıldı.

Toplantıda, Türk Dünyası Besteciler Birliğinin kurulması ve birliğe 2027 yılına kadar Azerbaycan Besteciler Birliği Başkanı Firengiz Alizade'nin başkanlık yapması kararlaştırıldı.

Raimkulova, Türk Dünyası Besteciler Birliğinin kurulmasıyla Türk halklarının zengin mirasının yeni eserler, profesyonel işbirliği ve uluslararası kültürel diyalog için bir kaynağa dönüştüğü canlı bir müzik alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

"Türk Dünyası müziğinin uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor"

Birliğin kuruluşunun Türk Dünyası'nın müzik diplomasisi tarihinde yeni bir sayfa açtığını ifade eden Raimkulova, "Önümüzde önemli görevler var. Bunlardan ilki, Türk Dünyası'nın ortak profesyonel müzik alanının oluşturulmasıdır." dedi.

Raimkulova, Türk Dünyası'ndaki ülkelerin güçlü ulusal bestecilik ve icracılık okullarına sahip olduğunu belirterek, Türk Dünyası Besteciler Birliğinin bu yaratıcı potansiyeli bir araya getirmesi ve sürekli profesyonel etkileşim için sürdürülebilir bir mekanizma oluşturması gerektiğini söyledi.

Ortak yaratıcı projelerin hayata geçirilmesinin de öncelikleri arasında olduğunu kaydedenRaimkulova, yeni eserlerin oluşturulması, besteciler arasında değişim gerçekleştirilmesi, şeflerin bu eserleri icra etmesi, ortak projeler, konserler ve eğitim programlarının oluşturulmasını hedeflediklerini anlattı.

Raimkulova, Türk Dünyası müziğinin uluslararası alanda tanıtılmasının da amaçlandığını belirterek, klasik ve çağdaş bestecilerin eserlerinin dünyanın önde gelen sahnelerinde seslendirilmesi ve müziğin ülkelerin kültürel diplomasisinin önemli araçlarından biri haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Müzik mirasının korunması ve dijitalleştirilmesinin de birliğin görevleri arasında yer alacağını belirten Raimkulova, partisyonlar, el yazmaları, arşiv materyalleri, ses ve video kayıtlarının korunacağını, yeni nesil müzisyenler ve araştırmacıların bu mirasa erişiminin sağlanacağını dile getirdi.

Raimkulova, söz konusu çalışmaların ülkelerde yürütüleceğini ancak bunların Türk Dünyası'nın ortak platformunda birleştirilmesini istediklerini kaydederek, bu kapsamda "Turkic Heritage" adlı dijital platformuntest aşamasında devreye alındığını söyledi.

Yeni nesil besteciler, icracılar ve müzikologların uluslararası yarışmalar, yaratıcı laboratuvarlar, ustalık sınıfları, hibe programları ve eserlerin icra edilmesi yoluyla desteklenmesinin de öncelikler arasında olduğuna dikkati çeken Raimkulova, 2028'de Kırgızistan'da "Turkic Music Awards" adlı uluslararası ödülü oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Raimkulova, tüm bu projelerin yalnızca festivaller, konserler ve ödüllerden ibaret olmadığını, aynı zamanda yeni kurumların oluşturulmasını ve kurumsal gelişimi hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Devlet başkanlarımızın bizden talep ettiği de bu. Çalışmalarımız sadece kutlamalardan ibaret olmayacak. Ulaşmak istediğimiz temel sonuç yeni neslimizdir, onlara aktarım yapılmasıdır. Her yıl farklı ülkelerde besteciler, müzikologlar ve şefler bir araya gelecek."