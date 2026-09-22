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TRT Haber 22.09.2026 11:12

Okul saldırganının annesi, babası ve dedesi de gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında gerçekleşen silahlı saldırıda 11 öğrencinin yaralandığını belirterek, "Anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır" bilgisini paylaştı.

Okul saldırganının annesi, babası ve dedesi de gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

11 öğrenci yaralandı

Meydana gelen saldırıda 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığını belirten Bakan Gürlek şunları aktardı:

"Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Manisa'da okulun yakınında silahlı saldırı: 2'si ağır 11 öğrenci yaralı
Manisa'da okulun yakınında silahlı saldırı: 2'si ağır 11 öğrenci yaralı

"Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek"

Olayın çok yönlü ve titizlikle araştırıldığını vurgulayan Gürlek şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hâle getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek; sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal gözardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz." 

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