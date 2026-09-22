İstanbul'da 224 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, dün bir tır ve bağlı olduğu dorsede uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı, aracın yakıt tankında 224 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.