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Türkiye
İHA 22.09.2026 06:38

Freni patlayan minibüsün taksiyi sürüklediği anlar kamerada

Kayseri’nin Develi ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlatan minibüs, çarptığı taksiyi önüne alarak sürükledi. Hızını alamayan minibüs daha sonra elektrik direğine çarptı. Yaşanan kazada taksi şoförü yaralandı.

Tekir Caddesi üzerinde yokuş aşağı inerken freni patlatan minibüs, Y.Y. yönetimindeki ticari taksiyi önüne alarak sürükledi. Hızını alamayan minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan taksi şoförü Y.Y.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından minibüs ve ticari taksi yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, minibüsün ticari taksiyi önüne kattığı görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri Polis Taksi
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Freni patlayan minibüsün taksiyi sürüklediği anlar kamerada
Freni patlayan minibüsün taksiyi sürüklediği anlar kamerada
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