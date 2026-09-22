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Türkiye
İHA 22.09.2026 07:40

Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

Amasya'da seyir halindeyken kupa kısmından yanmaya başlayan tır, alev topuna döndü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

Samsun'dan yolu çıkıp Şanlıurfa'ya doğru gitmekte olan İbrahim Halil Akçal yönetimindeki gübre yüklü tırdan Amasya Ferhatarası mevkii çevre yolu bağlantısında bir anda alevler yükseldi. Sürücü kendini dışarı atıp yardım istedi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Etrafı aydınlatan alevler kısa sürede kamyonun kupa kısmını kaplayarak dorse kısmına da sıçradı.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, tır ve dorsesinde soğutma çalışması yaptı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tır kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Amasya Yangın
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