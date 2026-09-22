ABD'den Grönland'a iki yeni askeri üs planı

Reuters haber ajansının konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, ABD Grönland'ın güneyindeki Soğuk Savaş döneminden kalma bir üssü yeniden faaliyete geçirecek ve doğu kıyısında yeni bir üs kuracak.

Doğu kıyısındaki bölge şu anda Danimarka güçleri tarafından kullanılıyor.

Üsler Narsarsuaq ve Mestersvig'de kurulacak

Kaynaklardan ikisi, üslerin kurulacağı yerleri de açıkladı. Buna göre üslerden biri, ABD'nin 1950'lerde Bluie West One adlı askeri üssünü kapatmasından bu yana nüfusu giderek azalan Narsarsuaq kasabasında yer alacak.

Diğer üs ise Danimarka özel kuvvetler birimi Sirius Köpekli Kızak Devriyesi tarafından kullanılan Mestersvig askeri karakolunda kurulacak.

Danimarka, Grönland ve ABD'nin yeni anlaşmayı bugün New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda imzalaması bekleniyor. Anlaşma metni henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Konuya dair bilgi sahibi olan yetkililer, detayların imzalar atılana kadar kesinleşmeyeceğini ifade etti.

Kuzey Kutbu'nun güvenliği NATO denetimine giriyor

Danimarka, bu anlaşmanın Kuzey Kutbu'nun güvenliğini sadece ABD ve Danimarka'ya bırakmak yerine NATO'nun denetimine sunduğunu belirtiyor.

ABD tarafına göre ise anlaşma, Danimarka ve Grönland egemenliğini korurken bölgedeki Amerikan askeri varlığının güçlendirilmesini öngörüyor.

Rusya ve Çin'in varlığı engellenecek

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu anlaşmanın ABD'ye Grönland ve Kuzey Amerika'nın savunması için gerekli gördüğü her şeyi yapma imkanı verdiğini savunuyor.

Anlaşmanın özellikle Rusya ve Çin'in bölgedeki askeri varlığının veya stratejik yatırımlarının engellenmesine odaklandığı belirtiliyor.

Anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarı özerk Danimarka toprağını almak için aylarca süren baskılarının ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Soğuk Savaş döneminde ABD'nin Grönland'da 17 askeri tesisi ve 10 binden fazla askeri personeli bulunuyordu. Günümüzde ise sadece yaklaşık 150 ABD askerinin görev yaptığı Pituffik uzay üssü faaliyet gösteriyor.