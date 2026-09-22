Kanada'da okul saldırısı nedeniyle OpenAI'ya dava

Şirket, şubat ayında 18 yaşındaki Jessie Van Rootselaar'ın altısı çocuk sekiz kişiyi öldürmesinden önce hesabını kolluk kuvvetlerine bildirmediği için daha önce özür diledi.

Ciddi tehditlerin sorumluluğu tartışılıyor

British Columbia Adalet Bakanı Niki Sharma, pazartesi günü ABD federal mahkemesine sunulan davanın, teknoloji şirketlerinin ciddi şiddet tehditlerinden haberdar olduklarında üstlenmeleri gereken sorumlulukları gündeme getirdiğini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların aileleri de OpenAI şirketine karşı ayrı davalar açtı.

Güvenlik ekibinin tespiti yetkililere iletilmedi

Basında yer alan haberler, Van Rootselaar'ın ChatGPT etkinliklerinin saldırıdan aylar önce silahlı şiddet içerdiği gerekçesiyle OpenAI güvenlik ekibi tarafından işaretlendiğini ancak şirketin yerel makamları bilgilendirmediğini ortaya koydu.

Nisan ayında OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, kurbanların ailelerinden özür diledi. Altman yayımladığı açık mektupta, kolluk kuvvetlerini uyarmadıkları için derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Öte yandan BBC, son dava hakkında yorum yapması için OpenAI ile iletişime geçti.

Yazışmaların açıklanması talep ediliyor

Sharma yaptığı açıklamada, OpenAI şirketinin bugüne kadar hayatta kalanların, ailelerin ve Tumbler Ridge topluluğunun endişelerini giderecek anlamlı adımlar atmadığını söyledi.

Sharma, şirketin güvenlik önlemlerini güçlendirerek, şeffaflığı artırarak ve gelecekte benzer trajedilerin önlenmesine yardımcı olacak somut adımlar atarak sorumluluk gösterme fırsatına sahip olduğunu vurguladı.

Pazartesi günü gazetecilere konuşan Sharma, OpenAI ile yapılan sohbetlerin içeriğini okumadığını ifade etti.

Sharma, OpenAI şirketinden bu sohbetleri açıklamasını istediklerini ancak şirketin bunu reddettiğini belirtti.

Davanın, saldırganın ChatGPT hesabının bildirilmemesi kararının alındığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açıldığı bildirildi.

Sharma ayrıca, eyaletin kazanacağı muhtemel tazminatın ortaokulun yeniden inşası için kullanılacağını dile getirdi.