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Dünya
Sciencealert 22.09.2026 08:34

Gök bilimciler ilk kez bir öte gezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti

Gök bilimciler, Dünya dışındaki yaşam izlerini aramaya devam ederken tarihi bir keşfe imza attı. Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesinden araştırmacılar, ilk kez doğrudan bir öte gezegenden (Güneş sistemi dışındaki bir gezegen) gelen radyo sinyallerini tespit etti.

Gök bilimciler ilk kez bir öte gezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti

Daha önce gezegen barındıran sistemlerde tespit edilen radyo sinyallerinin, etrafında döndükleri yıldızdan mı yoksa gezegenden mi kaynaklandığı kesin olarak ayırt edilemiyordu.

Sinyallerin kaynağı uzaylılar değil kutup ışıkları

Tespit edilen radyo sinyallerinin uzaylı yaşamıyla bir ilgisi bulunmuyor. Sinyallerin, yüklü parçacıkların atmosfer ve manyetik alan koşullarıyla etkileşime girmesi sonucu enerji açığa çıkarmasıyla oluşan kutup ışıklarından (aurora) kaynaklandığı bildirildi.

Araştırmacılar, Güney Afrika'da bulunan MeerKAT radyo teleskop dizisini kullanarak 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilen dört ayrı gözlemde 0,85 ila 3,5 gigahertz frekanslarında hızlı, tekrarlayan ve dairesel polarize olmuş radyo patlamaları tespit etti.

Gözlemler, Dünya'dan yaklaşık 63,4 ışık yılı uzaklıkta yer alan Beta Pictoris yıldızı ve etrafındaki gezegenler üzerine yoğunlaştı. Araştırmacılar, gökyüzü haritasında kuasarları referans noktası olarak kullanarak sinyallerin yıldızdan değil, Beta Pictoris b gezegeninden geldiğini yüksek bir kesinlikle belirledi.

Gezegenin manyetik alanı ilk kez doğrudan ölçüldü

Beta Pictoris b gezegeninden alınan sinyallerin özellikleri, Dünya ve Jüpiter'de de kutup ışıklarını oluşturan Elektron Siklotron Mazer Kararsızlığı (ECMI) süreciyle eşleşti. Bu süreç, gezegenin manyetik alanı hakkında da önemli veriler sağladı.

Yapılan hesaplamalar, Beta Pictoris b'nin Dünya'nınkinden binlerce kat daha güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu ortaya koydu.

Bu durum, bir öte gezegenin manyetik alan gücünün ilk kez doğrudan ölçülmesi anlamına geliyor. Gezegendeki kutup ışığı radyo emisyonlarının, gezegenin yaklaşık 8 ila 9 saat süren hızlı kendi etrafındaki dönüşünden beslendiği ifade edildi.

İlk kez 2008 yılında keşfedilen ve Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahip olan Beta Pictoris b, doğrudan net bir radyo sinyali tespit edilen ilk öte gezegen unvanını kazandı.

Araştırmanın sonuçları henüz hakemli bir dergide yayımlanmamış olsa da arXiv platformunda erişime açıldı. Araştırmacılar, yeni nesil radyo gözlemevlerinin hassasiyetinin artmasıyla yakın sistemlerdeki diğer dev öte gezegenlerin de benzer şekilde incelenebileceğini kaydetti.

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