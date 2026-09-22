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Dünya
Reuters 22.09.2026 08:28

Beyaz Saray kendi 'Trump TV' kanalını kurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan televizyon ağlarının uyguladığı ambargoya kendi platformu olan Trump TV'yi kurarak yanıt verdi. Kesintisiz yayın pazartesi akşamı başladı. Beyaz Saray, hükümet açıklamaları ve geçmiş değerlendirmelerin yer aldığı yayının 24 saat esasına göre yapıldığını duyurdu.

Beyaz Saray kendi 'Trump TV' kanalını kurdu

Beyaz Saray, pazartesi akşamı “Trump TV” adlı bir çevrim içi yayın kanalı başlattı. Kanalın “öne çıkan videoları, önemli açıklamaları ve kaçırılmaması gereken anları, anlık güncellemelerle 7 gün 24 saat” yayımlayacağı belirtildi.

Kanal yayına başladığında, Trump’ın 3 Temmuz’da Rushmore Dağı’nda yaptığı konuşmanın arşiv görüntülerini gösteriyordu.

ABD'nin büyük televizyon ağları NBC, ABC, CBS ve Fox News, CNN, Politico ve MS Now'ın başkanlık bilgilendirme toplantılarından dışlanmasına tepki olarak dün Beyaz Saray'daki televizyon yayınlarını durdurma kararı aldı.

Dışlanan üç medya kuruluşu, Beyaz Saray'ı takip etme erişimlerinin yeniden sağlanması amacıyla dün Washington'daki federal temyiz mahkemesinde dava açtı.

Cumartesi günü Beyaz Saray güvenliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda söz konusu üç basın kuruluşunun gazetecilerinin girişini yasakladı.

Kararını kendi özel platformundaki bir mesajla duyuran ABD Başkanı Donald Trump, sürekli yalan haber yapılmasının bir sonucu olarak bu medya kuruluşlarının dışlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump mesajında, başkan, hükümet ve ABD hakkında sürekli asılsız iddialar ve yalanlar yayılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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