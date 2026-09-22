İşçiler havaalanında kabloları kesti, yüzlerce uçuş iptal edildi

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ilerleyen saatlerde kablonun onarıldığını ve havalimanlarında operasyonların yeniden başladığını belirtti ancak gecikmelerin bir süre daha devam edebileceğini kaydetti.

BM Genel Kurulu öncesinde aksaklık yaşandı

Doğu kıyısındaki geniş çaplı aksaklık, salı günü New York'ta başlayacak olan ve çok sayıda dünya liderinin katılmasının beklendiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde meydana geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, gecikmeler başlamadan önce uçağına binerek planlandığı şekilde şehre ulaştı.

Yetkililer, rötarların, hasar gören kablonun uçakların kalkış ve inişlerini yönlendiren Terminal Radar Yaklaşma Kontrol sistemini olumsuz etkilemesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.

Sorumluluk konusunda farklı açıklamalar yapıldı

New Jersey toplu taşıma kurumu NJ Transit, çalışanlarının hattı kazara kestiğini ve kazı alanında işaret hatası yapıldığını açıkladı.

Bakan Duffy ise daha önce yaptığı açıklamada, hasara ulusal demir yolu şirketi Amtrak için çalışan işçilerin neden olduğunu ifade etti. Duffy, bu durumun bir telekomünikasyon kesintisine yol açtığını ve Federal Havacılık İdaresini (FAA) uçuşları durdurmaya zorladığını belirtti.

Amtrak sözcüsü ise olayın NJ Transit yüklenicisiyle ilgili olduğunu kaydetti. Kablonun sahibi olan telekomünikasyon şirketi Verizon da sorumluluğun kendilerinde olmadığını bildirdi.

Yedek hattın kesildiği birincil devre arızalanınca anlaşıldı

FAA Başkanı Bryan Bedford, kesilen kablonun yedek ağa ait olduğunu, sorunun ancak birincil devrenin arızalanmasının ardından fark edildiğini açıkladı.

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre, New York bölgesine hizmet veren üç ana havalimanından biri olan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı, aksaklıktan en fazla etkilenen nokta oldu. Havalimanında kalkış yapacak 267, iniş yapacak 257 uçuşta gecikme meydana geldi.

New York'taki John F. Kennedy ve LaGuardia havalimanlarının yanı sıra Philadelphia Uluslararası Havalimanı da kesintiden etkilendi.

Edinburgh'dan New York'a giden uçağın yolcularından Douglas Tewnion, uçağın Massachusetts eyaletindeki Boston'a yönlendirildiğini aktardı. Tewnion, New York'a iniş yapmaları gereken saatten iki saat sonra dahi Boston'daki pistte bekletildiklerini söyledi.