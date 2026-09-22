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Dünya
AA 22.09.2026 06:27

ABD'li Senatör Coons'tan Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine vurgu

ABD'li Senatör Chris Coons, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi bir derinliğe sahip olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu vurgulayarak, "Yüz yıllık derin ve anlamlı işbirliğimiz, iş dünyası ile kenetlenmiştir." dedi.

ABD'li Senatör Coons'tan Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine vurgu

Coons, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı New York'ta düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı.
Senatör Coons, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir derinliğinin olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu ifade ederek, "Yüz yıllık derin ve anlamlı işbirliğimiz, iş dünyası ile kenetlenmiştir." dedi.

ABD'de iş yapan Türk iş adamlarının çok önemli katkılar yaptığını anlatan Coons, Ankara'da yapılan NATO Zirvesi'nin de ittifakın geleceği açısından çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

New York'ta ABD Ticaret Odası ile ABD-Türkiye İş Konseyi (USTBC) organizasyonuyla ve Konsey Başkanı Hamdi Ulukaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "100 Yıllık Dostluk Galası"na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

Etkinliğe ayrıca Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Mehmet Öz ile birlikte ABD yönetiminden ve Kongresinden çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

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ABD Donald Trump Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
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