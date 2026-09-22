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Türkiye
TRT Haber 22.09.2026 08:35

FETÖ'nün izdivaç ağı deşifre edildi: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün örgütsel kriterlere göre evlilikleri yönlendirdiği "izdivaç yapılanmasına" yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün izdivaç ağı deşifre edildi: 9 şüpheli yakalandı
[AA (Arşiv)]

FETÖ terör örgütünün örgütsel bağlılığı ve devamlılığı sağlamak amacıyla, mensuplarının evliliklerini örgütsel kriterler doğrultusunda yönlendirdiği ve bu kapsamda izdivaç sorumlusu/izdivaççı olarak adlandırılan şüpheliler aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edildi.

İzdivaç faaliyetlerinde şüphelilerin yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu, uygun görülen şüphelilerin bu kriterler doğrultusunda eşleştirildiği belirlendi. Söz konusu faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan örgütün İzdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen M.D isimli şüphelinin dijital materyallerinin incelenmesi neticesinde, örgütün izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi.

8 ilde bulunan toplam 13 adreste (İstanbul 2,Ankara 1,Kocaeli 2,Karabük 2,Denizli 3,Gaziantep 1,Kayseri 1,Samsun 1) şüphelilerin yakalanmalarına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik  eş zamanlı operasyon düzenlendi, 9 şüpheli yakalandı.

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