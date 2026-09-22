Sermaye piyasasında manipülasyon soruşturması: 14 gözaltı

Adalet Bakanı Gürlek, NSosyal hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, açıklamasında "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, operasyonun detaylarına ikişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 4 şüpheli tutuklanmış; 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmekte, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir."

"Vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler uygulanacak"

Bakan Gürlek, soruşturmanın mali boyutunun da bütün yönleriyle incelenmekte olduğunu belirterek, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirlerin etkin bir şekilde alındığını aktardı.

Hukuken sorumluluğu tespit edilenlerin kim olursa olsun adalet önünde hesap vereceğini vurgulayan Gürlek, "Suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.