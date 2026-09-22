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Ekonomi
AA 22.09.2026 10:33

Tüketici güveni eylülde 7 yılın zirvesine çıktı

Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artışla 91,9'a ulaşarak Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı.

Tüketici güveni eylülde 7 yılın zirvesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 90,8 iken bu ay yüzde 1,3 yükselerek 91,9 oldu.

Bu değerle endeks, Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, söz konusu dönemde 92,9 seviyesindeydi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, eylülde aylık yüzde 0,1 azalışla 75,4'ten 75,3'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 93,1 iken yüzde 0,6 artışla eylülde 93,7 olarak belirlendi.

Geçen ay 89,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,5 yükselişle 89,8 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105,1 iken bu ay yüzde 3,6 artışla 108,8 olarak gerçekleşti.

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