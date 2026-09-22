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Dünya
AA 22.09.2026 09:41

Brent petrolün varili 102,08 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 102,08 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 102,08 dolardan işlem görüyor

Dün 104,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 100,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 102,08 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 93,70 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Suudi Arabistan'ın petrol ihracat güzergahlarında yaşanan sorunlar ve Orta Doğu'da yeni arz kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla Cevf, Taiz, Sada ve Marib illerine son 24 saatte 157 hava ve füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu Yemen’deki İran destekli Husilerin hava saldırılarıyla hedef alınmasını değerlendirdiği, ancak şimdilik böyle bir adım atmaktan vazgeçtiği bildirildi.

ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimali ise yükselişi sınırlayan unsur olarak öne çıktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, BM 81. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde ziyareti kapsamında hem Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hem de kendisinin çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Erakçi, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür." açıklamasında bulundu. Trump, daha önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile "muhtemel" bir görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, ABD’nin, Orta Doğu ülkelerinin ABD/İsraili ile İran savaşında zarar gören enerji altyapılarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak yeni bir fona 5 milyar dolar yatırım yapmayı önerdiği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin incelediği belgelere ve ismini paylaşmadığı ABD'li ve Orta Doğulu yetkililere dayandırdığı haberinde, teklifin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil çeşitli Orta Doğu ülkeleriyle görüşüldüğü, ABD’nin 8 Orta Doğulu ülkeden kendi teklifine eşdeğer bir katkı isteyeceği ve 10 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturmayı hedeflediği iddia edildi.

Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkililerin, fona ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ve düzenlemenin şartlarının değişebileceğini söylediği belirtildi.

Brent petrolde teknik olarak 102,13 doların direnç, 101,55 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​​​​

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