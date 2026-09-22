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Dünya
AA 22.09.2026 10:56

Pasifik Okyanusu'nda etkili Polo Kasırgası'nın şiddeti "dördüncü kategoriye" yükseldi

Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'nın şiddetinin "dördüncü kategori" seviyesine ulaştığı bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda etkili Polo Kasırgası'nın şiddeti "dördüncü kategoriye" yükseldi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kasırganın şiddetinin "dördüncü kategori"ye yükseldiği, bugün veya yarın kasırganın daha da şiddetlenerek en yüksek seviye olan "beşinci kategoriye" ulaşabileceği aktarıldı.

Hava tahminlerinde, Meksika'nın güneybatısındaki Guerrero ve Michoacan eyaletlerinin kıyı bölgelerinde perşembeye kadar şiddetli yağışların görüleceği, bölgede sel ile heyelan riski bulunduğu belirtildi.

Kasırganın karaya vurmasının beklenmediği kaydedildi.

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