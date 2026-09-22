Pasifik Okyanusu'nda etkili Polo Kasırgası'nın şiddeti "dördüncü kategoriye" yükseldi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kasırganın şiddetinin "dördüncü kategori"ye yükseldiği, bugün veya yarın kasırganın daha da şiddetlenerek en yüksek seviye olan "beşinci kategoriye" ulaşabileceği aktarıldı.

Hava tahminlerinde, Meksika'nın güneybatısındaki Guerrero ve Michoacan eyaletlerinin kıyı bölgelerinde perşembeye kadar şiddetli yağışların görüleceği, bölgede sel ile heyelan riski bulunduğu belirtildi.

Kasırganın karaya vurmasının beklenmediği kaydedildi.