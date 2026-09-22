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Türkiye
AA 22.09.2026 10:50

15 ilde 'AcnTürk Sigorta' operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 15 ilde, AcnTürk Sigorta'nın kuruluş aşamasında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) yanıltıldığı ve zimmete para geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

15 ilde 'AcnTürk Sigorta' operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan araştırmalarda, AcnTürk Sigorta AŞ isimli firmanın kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterildiği, SEDDK'nın yanıltılarak ruhsat alındığı, toplamda 130 milyon liranın örgütlü olarak zimmete geçirildiği tespit edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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