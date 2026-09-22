Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.09.2026 12:12

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri kadın ikisi yaşlı 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas iline bağlı Tamun beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusu, torununu teslim olmaya zorlamak için 86 yaşındaki Filistinli ile 57 yaşındaki kızının evine baskın düzenleyerek bu kişileri gözaltına aldı.

İsrail askerleri, kuzeydeki Cenin kentine bağlı Caba beldesindeki ev baskınlarında 5 Filistinliyi, Nablus ve Tulkerim'deki baskınlarda ise biri 68 yaşında olmak üzere 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Medya Ofisi, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri teslim olmaya zorlamak amacıyla yakınlarını hedef aldığını, genç-yaşlı ayırt etmeksizin gözaltılara devam ettiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Ateşkese rağmen katil İsrail saldırılarını sürdüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:42
Manisa'da okulun yakınındaki saldırıyla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişi görevlendirildi
12:39
Manisa'da okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı
12:35
Bakan Göktaş: 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada
12:19
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Manisa'daki saldırıya ilişkin "geçmiş olsun" mesajı
12:18
Ateşkese rağmen katil İsrail saldırılarını sürdüyor
12:34
İletişim Başkanı Duran: Öğrencilerimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür
Belediye atıl arazilerini tarımsal üretimle gelire dönüştürdü
Belediye atıl arazilerini tarımsal üretimle gelire dönüştürdü
FOTO FOKUS
Freni patlayan minibüsün taksiyi sürüklediği anlar kamerada
Freni patlayan minibüsün taksiyi sürüklediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ