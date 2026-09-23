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Dünya
AA 23.09.2026 14:23

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları devam ediyor

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Deyr Belah kentinin batısında sivillerin toplandığı alanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Vefa Hastanesi yakınları da bombalandı.

Kalabalığın yoğun olduğu ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yer aldığı bölge İHA ile hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Son can kaybıyla birlikte İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde sivil aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

1 yıldır ateşkese rağmen saldırı

Öte yandan İsrail askerlerinin dün akşam saatlerinde Han Yunus'un kuzeyindeki Satır bölgesinde açtığı ateş sonucu yaralanan Yahya Ebu Sumur (24) sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen hemen hemen her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
 

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