Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki yoğun diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. BM Genel Kurulu’ndaki tarihi hitabının ardından dünya liderleriyle ikili görüşmelerine devam eden Erdoğan, programının ikinci gününde küresel sorunlara ve Türkiye’nin stratejik ortaklıklarına odaklanacak.

New York'taki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu haftası kapsamında dünya genelinden birçok liderle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Japonya, İngiltere ve Polonya gibi ülkelerin liderleri ile Katar Emiri başta olmak üzere çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Erdoğan, uluslararası meselelerin çözümünde Türkiye’nin yapıcı rolünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Donald Trump'ın düzenlediği Körfez Ülkeleri Konseyi'ndeki temaslarıyla da bölge diplomasisindeki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Yatırımcılarla kritik görüşme

Bugünkü programının en önemli duraklarından birini ABD’nin önde gelen şirketlerinin CEO’ları ve üst düzey yöneticileriyle yapılacak görüşme oluşturuyor. Türk ekonomisinin dışa açılması ve doğrudan yatırım çekilmesi noktasında büyük önem taşıyan bu toplantıda, Türkiye’nin yatırım ortamı ve sunduğu fırsatların masaya yatırılması bekleniyor.

Dünkü Genel Kurul hitabında krizler ve küresel çatışmalara yönelik önemli uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise iklim değişikliğiyle mücadele temalı oturuma iştirak edecek. Kasım ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan iklim zirvesine hazırlık sürecinin bir parçası olarak değerlendirilen bu etkinlikte Erdoğan’ın, çevre politikaları, sürdürülebilirlik ve gençlerin geleceği konularında kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

Türk toplumuyla "vedalaşma" mesajı

Erdoğan’ın New York programının finali ise vatandaşlarla yapılacak buluşma ile gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, programının sonunda Türk toplumuyla bir araya gelmeyi tercih eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gotham Hall’da düzenlenecek özel bir etkinliğe katılacak. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi (USCMO) tarafından düzenlenen bu programda, Türk toplumu ve İslam dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek olan Erdoğan, yoğun New York ziyaretini bu etkinliklerle tamamlayacak.