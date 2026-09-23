500 öğrenci TENMAK'ın enerji bursunu almaya hak kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından başlatılan TENMAK Araştırma Burs Programları, başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoriden oluşuyor.

Programla üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Stratejik alanlara odaklanıyor

Programın ilk çağrısı olan TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu, enerji, nükleer teknoloji, maden, yapay zeka, yazılım, malzeme ve benzeri stratejik alanlara odaklandı. Burs programına 2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bine giren öğrenciler başvurabildi. Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adayların ise genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı arandı.

Başvuru şartlarını karşılayan 20 bin 632 adayın başvuruları değerlendirmeye alındı. Türkiye'nin 81 ilinden yapılan başvuruların yüzde 82'si devlet üniversitelerinden, yüzde 18'i ise vakıf üniversitelerinden geldi. Başvuru havuzunda YKS Türkiye birincisinin yanı sıra YKS sıralamasında ilk 10'da yer alan 9, ilk 100'de yer alan 87 ve ilk 1000'de bulunan 700 aday yer aldı.

500 öğrenci burs almaya hak kazandı

Adaylar, çağrı metni ve programın uygulama esaslarında belirtilen kriterler doğrultusunda elektronik sistem üzerinden otomatik olarak sıralandı. Bu sıralama sonucunda 30 farklı lisans branşından toplam 500 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Programa kabul edilen öğrencilere aylık 13 bin 750 lira burs verilecek.

Bursiyerlerin eğitim gördükleri alanlar ve kariyer hedefleri dikkate alınarak mentörlerle çalışmaları da sağlanacak. Ayrıca araştırma ekosistemiyle buluşturulması, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve TENMAK'ın çalışma alanlarıyla erken dönemde tanıştırılması amaçlanıyor.

TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu'nun başvuruları 1 Eylül'de "burs.tenmak.gov.tr" üzerinden alınmaya başlanmış, 15 Eylül'de sona ermesi planlanan başvurular bazı üniversitelerin YKS kayıt işlemleri nedeniyle 21 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

"Yaklaşık 70 bin öğrenci burs imkanını araştırmak için sisteme girdi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaklaşık 70 bin öğrencinin burs imkanını araştırmak için sisteme girdiğini, şartları sağlayan 20 binin üzerinde başvurunun kabul edildiğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, beklentilerin üzerinde gelen rekor başvurunun kendilerini sevindirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik desteklerimiz devam edecek. Şubat ayında kapsamı genişleterek yeni bir çağrıya çıkacağız. Hem yeni lisans bölümleri ekleyecek hem de üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında öğrenim gören öğrencileri de kapsama alanımıza alacağız."