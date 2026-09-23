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Eğitim
AA 23.09.2026 12:57

2026-YKS ile kayıt yaptırmayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler, öğrenci affından yararlanabilecek.

2026-YKS ile kayıt yaptırmayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile öğrenci affına yönelik düzenlemeler yürürlüğe girdi ve aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 9 Aralık 2026 olarak belirlendi.​​​​​​​

Bu kapsamda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayan veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hususu Yükseköğretim Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirildi.

Hukuk Müşavirliğinin görüşünde, söz konusu öğrencilerin Kanun hükümlerinden yararlanmaları gerektiği belirtildi.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanların veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihine kadar ilişiğini kesen öğrencilerin de af hükümlerinden yararlanmaları uygun görüldü.

Karar, tüm üniversitelere bildirildi.

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