Bakan Tekin: Bütün okullarımız tek tek gözden geçirildi

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) "Okul Güvenliği" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. 81 ilin valisi de video konferans sistemi üzerinden toplantıda yer aldı.

Bakan Tekin, programda, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Arasında Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü'ne ilişkin konuştu.

Tekin, ilgili bakanlıklarla birlikte devletin bütün birimleri el ele bu eğitim öğretim yılının da sağlıklı şekilde devam etmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Geçen yıl yaşanan elim olaylarda yaşamını yitiren öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Ayla Kara ile öğrencilere Allah'tan rahmet dileyen Tekin, bu yılın benzeri olayların yaşanmadığı, eğitimin niteliğine odaklanılan bir yıl olmasını temenni etti.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de 2002'den itibaren uluslararası boyutta her ortamda dikkati çekici bir başarı gösterdiğine değinen Tekin, ülkenin birçok alanda OECD göstergelerinin üzerine çıktığını ve PISA skorlarında olumlu sonuçlar aldığını anımsattı.

Bakan Tekin, bu güzel gelişmeler yaşanırken, bir taraftan da Türkiye'de toplumun huzurunun, milli dayanışmanın, adaletin, demokrasinin, insan haklarının tesis edilmesinden ve insan onuruna yakışır bir biçimde eğitim öğretim süreçlerinin yürümesinden rahatsız olanların, Kahramanmaraş'ta, Siverek'te yaşanan olaylarda görüldüğü gibi, çocukları veya sanal ortamları kullanarak bu huzur ortamını sabote etmeye çalıştıklarına işaret etti.

Kamu kurumlarıyla bakanlıklarla birlikte bu art niyetli mihverlere meydanı bırakmayacak tedbirleri hep birlikte aldıklarının altını çizen Tekin, "Bakanlık olarak biz bu konuyu salt güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden çalışmalarımızı 'güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi' başlığıyla sıraladık. Yani güvenlikçi bir perspektiften ziyade, okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk." bilgisini verdi.

Bu konular gündeme gelmeden önce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile iyi insan yetiştirmeyi odağına koyan bir başlangıç yaptıklarını anımsatan Tekin, modelin temel parametreleri içerisinde ise huzurlu toplum, huzurlu aile ve yaşanabilir çevre başlıklarının yer aldığına dikkati çekti.

Veli randevu sistemi zorunlu hale getirildi

Bu kapsamda okullarda alınan tedbirleri de paylaşan Tekin, "Bunlardan bir tanesi 2023'te gönüllü olarak uygulamaya koyduğumuz, bu yıl yaz aylarında ise genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından bunu çok önemsiyorum." dedi.

Okullarda cep telefonu kullanımının 2023'ten bu yana yasak olduğunu anımsatan Tekin, çocukların akademik başarılarıyla suça teşvik edilmeleri arasındaki korelasyonu doğru kurmak, başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı ve çocukların devamsızlık durumlarının izlenmesi ile gerekli rehberlik çalışmalarının yapılmasını önemsediklerini bildirdi.

Okullardaki forma uygulamasına ilişkin Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın okul aidiyetlerini ortaya koyacak şekilde okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak, okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler, öğretmen arkadaşlarım için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası. Çünkü farklı ve olumsuz örnekleriyle karşı karşıya kalmıştık. Genelgemizde de atıfta bulunduğumuz okullarda şiddetin önlenmesine dair alınması gereken tedbirlerle ilgili genelgemiz bu bağlamda önemli bir husus idi. Yine bu yıl itibarıyla okul servislerinde zorunlu hale getirdiğimiz, velinin çocuğu okul servisindeyken takip edebileceği veli takip sistemi bu anlamda aldığımız önemli tedbirlerden bir tanesi.

2025-2026'nın belirli periyotlarında, okullarımızda şiddet algısı araştırması yaptık. Şiddetin neden beslendiğini ve nasıl telafi edileceğine dair akademik araştırmalar yaptık. Bu araştırmaların raporlarına göre de tedbirlerimizi aldık. Okullarımızda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte risk haritası oluşturduk."

Ebeveyn Okulu'na Türkiye genelinde yüzde 91 katılım

Bakan Tekin, Yeşilay ile bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttüklerini, Akran Nezaketi ve Sosyal İyileştirme Projesi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bu yıl temmuzda çocuğu ilkokula ortaokula yeni başlayan velilerin, okullarda "Ebeveyn Okulu" projesine dahil olmalarını zorunlu hale getirdiklerini anımsatan Tekin, "En son aldığımız rakamlara göre Türkiye genelinde velilerimizden yüzde 91 oranında katılım oldu. Bu da çok önemli bir gösterge." dedi.

Okullarda rehberlikle ilgili alınan tedbirleri de anlatan Tekin, bu başlıktaki etkinlikleri "Duygu Değer Temelli Dijital Esenlik" projesi başlığı altında birleştirdiklerini, çocukların sosyal medyada, dijital dünyada karşı karşıya kalacakları problemlerle ilgili olarak rehber öğretmenler eşliğinde farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

Bakan Tekin, "Bütün okullarımızı, 65 binin üzerindeki okulumuzu tek tek gözden geçirdik. Hangi okulumuzda hangi tür teknolojik eksiklikler var, kamera sisteminden X-ray cihazına, el dedektöründen hareketli kameralara kadar ne tür tedbirler alınması, okulun bulunduğu bölge açısından, okulun fiziki koşulları açısından hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair İçişleri Bakanlığından ve Milli Eğitim Bakanlığından bir bakan yardımcımızın koordinasyonunda bütün okullarımız tek tek gözden geçirildi." diye konuştu.

Mevcut okullardaki bina tasarımları açısından eksiklikleri gidermeye yönelik tedbirler de aldıklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"İnşallah, Türkiye'nin bu anlamda başarılı olmasından rahatsız olan art niyetli çevrelere istedikleri malzemeyi vermeden, el birliğiyle milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şekilde, Türkiye'de temel insan haklarını koruyacak, birbirimizin hukukunu güçlendirecek şekilde ve çocuklarımızın, öğretmenlerimizin can güvenliğini, sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim alma haklarını en iyi şekilde yerine getirdiğimiz bir eğitim öğretim yılını beraber yaşarız."

Bakan Çiftçi ve Tekin, konuşmalarının ardından protokole imzalarını attı.