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Gündem
AA 21.09.2026 21:13

Emine Erdoğan: Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın yeni fikirlerle birlikte yeni alışkanlıklara, ortak sorumlulukla birlikte ortak eyleme vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan: Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız

Emine Erdoğan, katıldığı New York İklim Haftası açılış etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan: Sıfır Atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum
Emine Erdoğan: Sıfır Atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum

New York İklim Haftası 2026'nın Açılış Töreni'nde insanların ortak evi dünya için sorumluluk üstlenen değerli isimlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Emine Erdoğan, "İnsan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biri olan iklim değişikliği karşısında izlenecek yolu değerlendirdik. İnanıyorum ki çözüm, atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltmaktan, sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, doğayla ilişkilerin yeniden ölçü ve adalet üzerine kurulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız. Bu anlayıştan doğan Sıfır Atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getiriyor. Küçük adımların yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini gösteriyor. İşte bu nedenle Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimsenmesi için dayanışmamızı büyütmeliyiz. New York İklim Haftası’nın, yeni fikirlerle birlikte yeni alışkanlıklara, ortak sorumlulukla birlikte ortak eyleme vesile olmasını diliyorum.  

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