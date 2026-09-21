Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İsrail'in girişini engellediği yardımlar depolarda bozuluyor

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Safedi, ABD’nin New York kentinde uluslararası insancıl hukukun korunmasında insani diplomasinin ele alındığı bir panele katıldı.

Safedi, Gazze’de 2 milyondan fazla Filistinlinin, uluslararası toplumun uluslararası insancıl hukuku ihlal edenlere karşı hukukun sunduğu araçları kullanmaması nedeniyle "baskı, yoksunluk ve acıyla kuşatma altında olduğunu" söyledi.

Gazze halkının gıda ve ilaçtan mahrum bırakılmasının nedeninin yardım eksikliği olmadığını vurgulayan Safedi, İsrail’in yardımların bölgeye girişine izin vermediğini ifade etti.

Safedi, İsrail’in Gazze'ye girişini engellediği yardımların son tüketim tarihlerinin depolarda bekleyerek geçtiğini belirtti.

Ürdün’ün, İsrail’in girişini engellemesinden önce Gazze’ye ulaştırılan uluslararası yardımların hareket noktası olduğunu kaydeden Safedi, ülkesinin "etkili bir insani müdahalenin sağlanması" amacıyla tüm ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Safedi, uluslararası topluma, başta Gazze olmak üzere dünya genelindeki 100'den fazla çatışmada artan ihlalleri durdurmak için uluslararası hukukun sunduğu araçları devreye sokma çağrısı yaptı.

Uluslararası hukuku ihlal edenlerden hesap sorulması için ortak hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Safedi, uluslararası toplumun insancıl hukukun ihlallerine alışmasının tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Safedi, İsrail’in Gazze'de "binaların ve sağlık altyapısının yüzde 92'sini" yıktığını, 700 binden fazla Filistinliyi ise eğitim hakkından mahrum bıraktığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 74 bin Filistinli hayatını kaybettiği, 174 binden fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.