İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki evleri yakmayı sürdürdü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar ve Kefertebnit beldelerini bombaladı.

Mifedun beldesi ile Zıbkin Vadisi'ne topçu saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, Doğu Zavtar'da bazı evleri ateşe verdi.

İsrail ordusu ayrıca Suluki Vadisi'ni fosfor bombalarıyla hedef aldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Mansuri ve Merceyun ilçesindeki Deyr Siryan beldelerinde şiddetli patlatmalar gerçekleştirdi.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.