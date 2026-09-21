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Dünya
AA 21.09.2026 20:09

Zelenski: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş sona erdirilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın bitirilmesi için ABD tarafıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya ve sağduyuya karşı yürüttüğü bu savaş gerçekten sona erdirilmeli." ifadesini kullandı.

Zelenski: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş sona erdirilmeli

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çağrıda bulunmasını değerlendirdi.

Savaşın başından beri barış için çaba sarf etmeye devam ettiklerini vurgulayan Zelenski, "Rusya'nın Ukrayna'ya ve sağduyuya karşı yürüttüğü bu savaş gerçekten sona erdirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, savaşın olumsuz etkisinin gittikçe arttığına dikkati çekerek, "Topyekun işgalin ilk yılından bu yana bunun sonuçları geniş bir alana yayıldı. Bu savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmenin, güvenliği garanti altına almanın ve yeni Rus işgallerini önlemenin yollarına dair onlarca diplomatik öneride bulunmuştuk zaten." ifadelerini kullandı.

Savaşın bitirilmesi için gereken çözümlerin üretilmesinin mümkün olduğunu savunan Zelenski, şunları kaydetti:

"Gerilimi düşürmeye yönelik güçlü adımlarla başlayarak, barışı daha ulaşılabilir kılacak öneriler de masada. Ukrayna’nın enerji sektörü, kritik altyapısı ve gıda ihracatı, Rusya’nın hedefi olmaktan çıkmalıdır. Bu durum, bizim tarafımızdan da gerilimi düşürecek karşılıklı adımların atılmasını sağlayacaktır."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ileriki günlerde New York'ta bu konuların ele alınacağını aktaran Zelenski, "Artık sadece saldırıya uğrayan tarafın zarar gördüğü bir durum söz konusu olmayacak. Savaşın doğası gereği, artık saldırgan taraf da zarar görecek. Teknoloji bunu mümkün kılıyor." yorumunda bulundu.

Trump, Rusya'nın dizel yakıt sanayisinin kontrolünü kaybettiğini savunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı nedeniyle dizel yakıt sanayisinin kontrolünü "ne yazık ki" kaybettiğini savunarak, dizel yakıt üreten rafinerilerin büyük çoğunluğunun "havaya uçurulduğunu" ve "en azından geçici olarak faaliyet dışı" kaldığını iddia etmişti.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki "saçma ve bitmek bilmeyen savaşın" sona ermesi gerektiğini belirterek, "Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin öldürülmesi nedeniyle bütün dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç." ifadelerini kullanmıştı.

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