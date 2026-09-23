Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 23.09.2026 13:12

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığı belirtildi. 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 444'ü tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

444 kişinin tutuklandığının bilgisi yer alana açıklamada, 36 ilde "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 444'ü tutuklandı. 254'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

"Mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 36 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. "

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Siber Güvenlik Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Ankara'da yol çöktü: 20 araç hasar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:31
ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:30
Kozinoğlu soruşturmasında "Kurtlar Vadisi" oyuncusu Savtak ifade verecek
13:02
1 milyon 756 bin bebeğe işitme taraması yapıldı
13:01
Soykırımcı İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1400'ü geçti
13:08
2026-YKS ile kayıt yaptırmayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek
13:06
Ankara'da yol çöktü: 20 araç hasar gördü
Sivas Kale Projesi'nin 2028'de tamamlanması hedefleniyor
Sivas Kale Projesi'nin 2028'de tamamlanması hedefleniyor
FOTO FOKUS
Sinop ormanlarının üstünde masalsı bulut manzarası
Sinop ormanlarının üstünde masalsı bulut manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ