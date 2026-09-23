Siber Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

444 kişinin tutuklandığının bilgisi yer alana açıklamada, 36 ilde "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 444'ü tutuklandı. 254'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

"Mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 36 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. "