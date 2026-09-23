Kaçış rotasında 'şık' taktik: 12 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında seyir halindeki bir yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, durdurdukları teknede 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

"Turist" kamuflajı işe yaramadı

Operasyonda ekiplerin dikkatini çeken en çarpıcı ayrıntı ise düzensiz göçmenlerin giyim tarzı oldu. Göçmenlerin, bölgedeki yerli ve yabancı turistler arasında fark edilmemek amacıyla can yelekleri yerine günlük, özenli ve şık kıyafetler tercih ettikleri belirlendi.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.