Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 23.09.2026 12:45

Kaçış rotasında 'şık' taktik: 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin, dikkat çekmemek amacıyla günlük ve şık kıyafetler giymesi dikkat çekti.

Kaçış rotasında 'şık' taktik: 12 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında seyir halindeki bir yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, durdurdukları teknede 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

"Turist" kamuflajı işe yaramadı

Operasyonda ekiplerin dikkatini çeken en çarpıcı ayrıntı ise düzensiz göçmenlerin giyim tarzı oldu. Göçmenlerin, bölgedeki yerli ve yabancı turistler arasında fark edilmemek amacıyla can yelekleri yerine günlük, özenli ve şık kıyafetler tercih ettikleri belirlendi.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Muğla Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:30
Kozinoğlu soruşturmasında "Kurtlar Vadisi" oyuncusu Savtak ifade verecek
13:27
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı
13:02
1 milyon 756 bin bebeğe işitme taraması yapıldı
13:01
Soykırımcı İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1400'ü geçti
13:08
2026-YKS ile kayıt yaptırmayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek
Sivas Kale Projesi'nin 2028'de tamamlanması hedefleniyor
Sivas Kale Projesi'nin 2028'de tamamlanması hedefleniyor
FOTO FOKUS
Sinop ormanlarının üstünde masalsı bulut manzarası
Sinop ormanlarının üstünde masalsı bulut manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ