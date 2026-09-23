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Türkiye
DHA 23.09.2026 10:39

TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi

İstanbul Pendik'te TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde balık yüklü tır devrildi. Kazada yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi
[Fotograf: DHA]

Pendik TEM Otoyolu Edirne istikametinde M.Ü. idaresindeki balık yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan tır sürücüsü M.Ü. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik yoğunluğu oluştu

Tır dorsesinde bulunan yaklaşık 2 ton balığın kaldırılması için olay yerine başka bir tır getirildi.

TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi

Balıkların diğer araca yüklenmesi nedeniyle sabah saatlerinde TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen tırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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