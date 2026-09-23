TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi

Pendik TEM Otoyolu Edirne istikametinde M.Ü. idaresindeki balık yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu yaralanan tır sürücüsü M.Ü. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Tır dorsesinde bulunan yaklaşık 2 ton balığın kaldırılması için olay yerine başka bir tır getirildi.
Balıkların diğer araca yüklenmesi nedeniyle sabah saatlerinde TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen tırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.