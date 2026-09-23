Japonya, BM Güvenlik Konseyinin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısı yaptı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası barış ve güvenlikteki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyinin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısında bulundu.

Başbakan Takaiçi, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kuruluna hitap etti.

Takaiçi, uluslararası düzenin büyük bir istikrarsızlık dönemi yaşadığını, güç dengelerindeki değişim ve artan jeopolitik rekabetin dünya genelinde sivil kayıplara yol açtığını söyledi.

"İstikrarlı Soğuk Savaş sonrası dönem söyleminin" artık geçmişte kaldığını belirten Takaiçi, yüksek yaşam maliyetleri, kalkınma hedeflerindeki yavaşlama ve insan hakları sorunlarının uluslararası toplumu zorladığını ifade etti.

Takaiçi, kuruluşundan onlarca yıl geçmesine rağmen BM'nin barış ve istikrarı sağlamadaki rolünün sorgulandığına ancak uluslararası toplumun yeni zorlukların üstesinden gelerek refaha kavuşmasını sağlamak açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Orta Doğu'daki gerilimin de giderek arttığına işaret eden Takaiçi, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüseferin tehdit altında olduğunu söyledi.

Takaiçi, Japonya'nın bölgedeki gerilimin düşürülmesi amacıyla uluslararası toplumla diplomatik çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Japonya'nın nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Takaiçi, "nükleer silahlardan arınmış dünya" hedefinin ülkesinin temel amaçlarından biri olduğunu dile getirdi.

"Güvenlik Konseyi uluslararası barış için işlemiyor"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, BM Şartı'nda yer alan ilkelerin ihlaline örnek gösteren Takaiçi, BM Güvenlik Konseyinin mevcut yapısının sorunlar barındırdığına dikkati çekti.

Takaiçi, "Bu mevcut durumda, Güvenlik Konseyinin uluslararası barış için işlemediği söylenmelidir." ifadesini kullandı.

BM reformunun zorunlu olduğunu belirten Takaiçi, "Konseyin meşruiyetini ve temsiliyetini güvence altına almak için hem daimi hem de daimi olmayan üyelerin sayısının artırılması elzemdir." dedi.

Yapay zeka ve iklim vurgusu

Takaiçi ayrıca, ülkesinin 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için yeşil dönüşüm çalışmalarını ilerlettiğini söyledi.

Yapay zekadaki gelişmelerin insanlık için önemli fırsatlar sunduğuna ancak ulusal güvenlik dahil çeşitli riskler de barındırdığına dikkati çeken Takaiçi, gerçeklere dayanmayan bilgilerin ve propagandanın yayılmasına karşı önlem alınması gerektiğini kaydetti.

"Asya'nın uçsuz bucaksız coğrafyasını doğudan ve batıdan destekleyen iki kanat"

Öte yandan Takaiçi, BM Genel Kurulu marjında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında Takaiçi, "Orta Doğu'da uzun süredir kilit rol oynayan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan" ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Yüz yüze görüşme, karşılıklı güvene dayalı ilişkimizi daha da derinleştirmemize olanak tanıdı." ifadesini kullandı.

Görüşmede Orta Doğu genelinde tansiyonun hızla düşürülüp istikrarın sağlanması konusunun ele alındığını kaydeden Takaiçi, Hürmüz Boğazı'nda "yeni maliyetlere yol açmaksızın serbest ve güvenli seyrüseferin temin edilmesinin hayati önem taşıdığını" bildirdi.

Takaiçi, görüşmede eğitim, ekonomi ve savunma dahil iki ülke arasında pek çok alanda işbirliğinin ileriye taşınması ve stratejik ortaklığın daha üst seviyelere çıkarılması konularında kararlılığın teyit edildiğini aktararak, Orta Doğu bölgesinin istikrarı doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

İki ülkenin yakın işbirliği içinde çalışması konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Takaiçi, "Japonya-Türkiye ilişkileri sıklıkla, 'Asya'nın uçsuz bucaksız coğrafyasını doğudan ve batıdan destekleyen iki kanat' benzetmesiyle tarif edilir." değerlendirmesini yaptı.