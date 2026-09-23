İşgalci İsrail'in ablukada tuttuğu Gazze'de sağlık sistemi çöküyor

Almadhoun, İsrail'in ateşkese rağmen hedef almayı sürdürdüğü ve ablukada tuttuğu Gazze'deki son duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Gazze'deki durumun hala vahim olduğunu söyleyen Almadhoun, "Ciddi ilaç sıkıntısı yaşıyoruz. Gazze'de sağlık hizmetleri konusunda büyük eksiklikler var. (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Yaklaşık 1000 günlük savaşın ardından, sağlık sisteminin hala çöküş halinde olduğunu görebilirsiniz." dedi.

Almadhoun, Gazze'nin kuzey ve güneyindeki bazı hastanelerde yalnızca küçük çaplı iyileştirmeler yapıldığını ancak sağlık sisteminin tam kapasiteyle yeniden çalışabilmesi için hala birçok sivil toplum kuruluşunun desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde pek çok ev ve hastanenin yıkılmış durumda olduğunu söyleyen Almadhoun, şunları kaydetti:

"Gazze'nin kuzeyinde faal tek bir hastane bile bulamıyorsunuz. Kitlesel yaralanmalarda veya salgın hastalıklarda çok sayıda vakayı tedavi edecek kapasiteye sahip değiliz. Aynı zamanda çadırlardaki yaşam koşulları da içler acısı. Buralar, pek çok hastalığın yayılmasına elverişli ortamlar. Son birkaç ayda uyuz ve bitlenmeye karşı kampanyalar yürüttük. Bu kampanyalar sırasında, kamplardaki nüfusun yüzde 55'inden fazlasının bit ve uyuz enfeksiyonuna yakalandığını tespit ettik. Bu aileler için son derece vahim bir durum."

Almadhoun, Gazze'de iyileşme için zamana, çabaya ve kaynaklara ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, buradaki birçok cerrahi uzmanın tahliye edildiğini, saldırılarda öldürüldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Gazze'deki su sisteminde de büyük eksikliklerin yaşandığını vurgulayan Almadhoun, "Atık su ve sanitasyon koşulları çok kötü. Yakıt durumu da aynı şekilde vahim. Ayrıca motor yağı ve yedek parça sıkıntısı da yaşanıyor. Tüm bunlar, Gazze'deki sağlık sistemine destek olma çalışmalarımız sırasında bizi zorlayan ve büyük engeller oluşturan unsurlar." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Kuveyt Sahra Hastanesi ile Gazze'nin merkezindeki El-Vefa Hastanesi'nin faaliyetlerini durdurduğunu kaydeden Almadhoun, bunun başlıca nedenleri arasında motor yağı ve yedek parça eksikliği ile yakıt sıkıntısının yer aldığını dile getirdi.

"Gazze'ye bir an önce yakıt sağlanması gerekiyor"

Almadhoun, "(Gazze'deki hastanelere) Bu sektöre bir an önce yakıt sağlanması gerekiyor çünkü hayati tehlike arz eden pek çok durumla karşı karşıyayız. Gazze içinde çok sayıda acil vakamız var. Acil müdahaleye ihtiyaçları var." diye konuştu.

Gazze'deki saldırıların devam ettiğinin altını çizen Almadhoun, bunun etkilerini günlük hayatta hissettiklerini belirtti.

Almadhoun, "(Gazze'de) Şu ana kadar güvenli bir yer yok. (İsrail tarafından) her yerde yoğun bombardıman var. Durum ateşkes öncesindeki gibi değil, aslında farklı. Yine de şu ana kadar Gazze içinde yoğun bombardıman görüyoruz." dedi.

Gazze'de hayatı yeniden inşa etmeye başlamak, hastanelere yeniden destek sağlamak, içme ve kullanma suyu temininde belediyeye destek olmak ve Gazze'dekilerin sağlığı ile yaşam koşullarını iyileştirmek konularında önemli kaygılarını olduğunu dile getiren Almadhoun, Gazze'deki sivillerin bu desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Almadhoun, Kasım 2025'ten bu yana Gazze'ye herhangi bir yardım ulaştıramadıklarını kaydederek, "Yerel bağlantılar kurmaya veya Gazze'deki diğer sivil toplum kuruluşlarından destek almaya çalışıyoruz. Tıbbi malzeme ve biyomedikal ekipman konusunda büyük bir eksiklik yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Çift kullanımlı tıbbi ürünlerin Gazze'ye girişine izin verilmediğine işaret eden Almadhoun, "Bu nedenle elimizdeki imkanlarla idare etmeye, acil ihtiyacı olan hastalara destek olmaya ve ilk yardım hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Sağlık sistemini ve buradaki hastaları desteklemek üzere Gazze'ye daha fazla tıbbi malzeme ve ekipman girmesini sağlamak için ısrarcı olmamız ve daha fazla talepte bulunmamız gerekiyor." diye konuştu.

"En önemli desteğin kış aylarında sağlanması gerekiyor"

Almadhoun, Gazze'de kış mevsiminde farklı hastalıkların görüldüğüne ve sivillerin ilaç sıkıntısı nedeniyle farklı sorunlar yaşadığına işaret etti.

Birçok uluslararası sivil toplum kuruluşunun ve insani yardım örgütünün hastalara destek olmaya çalıştığını söyleyen Almadhoun, kışın zirve yapan ve her çocukta görülebilen solunum yolu enfeksiyonlarına yetişmekte zorlandıklarını kaydetti.

Almadhoun, "Bu yüzden kış boyunca daha fazla müdahaleye ve desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kış boyunca çocuklar ve yaşlılar dahil insanlar çoğunlukla çadırlarda kalıyor. Bu durum, enfeksiyonların yayılma, üst solunum yolu enfeksiyonu ve alerji görülme sıklığının artması anlamına geliyor. Dolayısıyla bana göre en önemli desteğin kış aylarında sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.