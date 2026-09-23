Katil İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde sivil aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Son can kaybıyla birlikte Mevasi'deki saldırıda toplam can kaybı 2'ye yükseldi.

Öte yandan İsrail askerlerinin dün akşam saatlerinde Han Yunus'un kuzeyindeki Satır bölgesinde açtığı ateş sonucu yaralanan Yahya Ebu Sumur sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen hemen hemen her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.