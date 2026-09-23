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Dünya
Reuters 23.09.2026 10:39

“Gebelik beyni”nin sırrı çözüldü

ABD'de kızamık vakaları 800'e yaklaşırken, gebelikteki unutkanlığın ardındaki sebep ortaya çıktı. Gen tedavisi ve Çin'in ilaç hammaddelerine yönelik yeni ihracat kontrolü haftanın dünya sağlık gündeminde.

“Gebelik beyni”nin sırrı çözüldü

Pensilvanya'da kızamık vakaları 800'e yaklaştı

Pensilvanya'da bu yıl tespit edilen kızamık vakalarının sayısı 792'ye yükseldi. Salgın, ABD'nin 2026'daki en büyük kızamık salgını olarak kayıtlara geçti.

Pensilvanya Sağlık Bakanlığı, eyalette 39 ilçeye yayılan salgında 21 Eylül itibarıyla 792 vakanın doğrulandığını açıkladı. 18 Eylül'den bu yana 25 yeni vaka kaydedildi. Salgın özellikle Lancaster County'de yoğunlaşırken, eyalet genelindeki vaka sayısının artmayı sürdürdüğü bildirildi.

Kalıtsal görme kaybında gen tedavisi umut verdi

Beacon Therapeutics'in deneysel gen tedavisi, nadir görülen kalıtsal göz hastalığında geç aşama klinik çalışmanın ana hedefine ulaştı.

Laru-zova adlı tedavi, X'e bağlı retinitis pigmentosa hastalarının düşük ışıkta görme yetisini değerlendiren çalışmada başarılı sonuç verdi. 85 erkek hastanın katıldığı çalışmada, yüksek doz alanların yüzde 31'i, düşük doz alanların yüzde 24,1'i düşük ışıkta görme testinde en az 15 harflik iyileşme gösterdi; kontrol grubunda ise bu oran sıfır oldu. Şirket, sonuçların ardından düzenleyici kurumlarla onay sürecine yönelik görüşmelere başlayacağını açıkladı.

Gebelikteki "unutkanlığın" nedeni bulundu

Bilim insanları, gebelik sırasında yaşanan unutkanlık ve zihinsel bulanıklığın yüksek östrojen seviyelerinin belirli bir beyin devresini etkilemesinden kaynaklanabileceğini belirledi.

"Gebelik beyni" veya "mom brain" olarak adlandırılan durumun biyolojik mekanizmasını araştıran çalışmada, yüksek östrojen seviyelerinin beynin hipotalamus bölgesindeki belirli sinir hücrelerini etkileyerek hipokampusa uzanan devrede geçici değişikliklere yol açtığı tespit edildi. Araştırma, fareler ve insanlar üzerinden elde edilen bulgulara dayanıyor.

“Gebelik beyni”nin sırrı çözüldü

Çin'den ilaç hammaddelerine yeni ihracat kontrolü

Çin, ilaç öncül maddeleri olarak kullanılan iki kimyasalı ihracat kontrol listesine ekledi; ABD, Meksika ve Kanada'ya gönderimleri için izin şartı getirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın kararı, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta Washington'da gerçekleştirmesi beklenen zirvenin hemen öncesinde geldi. Reuters'a göre söz konusu kimyasallar, yasa dışı fentanil üretiminde kullanılabilen maddelerle bağlantılı. Washington uzun süredir Pekin'den fentanil üretiminde kullanılan öncül kimyasalların ABD'ye ulaşmasını engellemesini talep ediyor.

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