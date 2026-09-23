IMF'den İngiltere ve ABD'ye borç uyarısı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, New York City'deki BM Genel Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, küresel ekonomik şokların borç seviyelerini tırmandırdığını ve hükümetlerin bu maliyetleri kontrol altına almak için harekete geçmediğini belirtti. Georgieva, politikacıların gerekli adımları atacak cesareti göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yükselen borçlanma maliyetleri, petrol arzını aksatan savaşların enflasyonu körüklemesiyle hız kazandı. İngiltere'de ağustos ayında borçlanma resmi tahminlerin üzerine çıkarken, borç faizleri 1997'den bu yana en yüksek ağustos seviyesine ulaştı. ABD'de ise toplam borç 40 trilyon doları aştı.

Georgieva, hükümetlerin dış etkenleri kontrol edemese de iç politikaları yönetebileceğini belirterek mali konsolidasyonun öncelik haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan yapay zeka yatırımlarının tahvil piyasasında rekabet yaratarak tahvil getirilerini yukarı çektiğine dikkati çeken Georgieva, yapay zekanın kontrol dışı kalmasının önemli bir finansal istikrar riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.