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Dünya
AA 23.09.2026 12:31

Fransa'dan İran'a diplomasi yoluna dönmesi çağrısı

Fransız hükümeti, Hürmüz Boğazı ve ABD ile yaşanan gerilim bağlamında İran'a diplomasi yolunu tercih etmesi çağrısı yaptı.

Fransa'dan İran'a diplomasi yoluna dönmesi çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentinde İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Barrot görüşmede, İran'a diplomasi yolunu tercih etmesi çağrısı yaptı ve Fransa'nın bu diplomatik çözüm arayışına destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Barrot, enerji güvenliği ve bölgesel istikrar açısından kapatılması ciddi tehdit oluşturan "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Fransa'nın önceliği" olduğunu vurguladı.

İkili ilişkiler bağlamında da Barrot, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği personeline yönelik "saldırıların" kabul edilemez olduğunu ve Tahran'daki Fransızca dil eğitim merkezinin kapatılması kararını da kınadıklarını yineledi.

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