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Dünya
AA 23.09.2026 12:59

Soykırımcı İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1400'ü geçti

İşgalci İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 881 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1400'ü geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 3 ölü ve 18 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1402 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 881 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 922'ye, yaralı sayısının 174 bin 995'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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