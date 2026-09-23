Sağlık Bakanlığı'ndan, "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası" dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, işitme kayıpları doğuştan olabileceği gibi enfeksiyonlar, travma, yüksek sesli müzik ve uzun süreli gürültüye maruz kalma gibi çeşitli nedenlerle de ortaya çıkabiliyor.

İşitme kayıpları, kişinin eğitim, çalışma ve sosyal yaşamını farklı şekillerde etkileyebilirken, özellikle bebeklik ve çocukluk döneminde ortaya çıkan kayıpların erken fark edilmesi, çocuğun gelişim sürecinin desteklenmesi açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından işitme tarama programları yürütülüyor.

Yenidoğan İşitme Tarama Programı ile doğumdan sonraki dönemde bebeklerin işitme açısından değerlendirilmesi, Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı ile ise daha önce fark edilmemiş veya sonradan ortaya çıkmış işitme sorunlarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de 2008'den itibaren yürütülen Yenidoğan İşitme Tarama Programı (YİTP) kapsamında son iki yılda toplam 1 milyon 756 bin bebeğe işitme taraması yapıldı.

Tarama sonucunda ileri değerlendirme ihtiyacı bulunan 24 bin bebek, ileri tanı merkezlerine sevk edildi.

81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı (OÇİTP) kapsamında son iki yılda 2 milyon 129 bin çocuğa işitme taraması yapılırken, 118 bin çocuk ise KBB hekimlerine yönlendirildi.

118 bin vatandaş ESİM uygulamasından yararlandı

İşitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve etkin şekilde erişebilmelerini desteklemek amacıyla Bakanlık tarafından geliştirilen Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulamasından bugüne kadar 118 bin vatandaş yararlanırken, son iki yılda ise 30 bin çağrıya yanıt verildi.

Ücretsiz olarak akıllı telefonlara yüklenebilen ESİM mobil uygulaması üzerinden profesyonel işaret dili tercümanları ve sağlık personeli aracılığıyla 7 gün 24 saat hizmet sunuluyor.

Uygulama üzerinden acil sağlık hizmetlerine ulaşılabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığıyla hastanelerden randevu alınabiliyor.