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Dünya
TRT Haber 23.09.2026 10:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi BM konuşması dünya medyasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki mesajları dünya medyasında geniş yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi BM konuşması dünya medyasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonunda dünya liderlerine hitap etti.

Gazze'deki insanlık dramından Birleşmiş Milletler'de reform çağrısına, Ege ve Doğu Akdeniz'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar birçok başlık uluslararası medyanın gündemindeydi.

Katar merkezli El Cezire, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert sözlerini manşetine taşıdı.

"Erdoğan, İsrail'in soykırımcı zihniyetini BM'de hedef aldı" başlığını kullanan El Cezire, Erdoğan'ın Gazze'yi "çağımızın en insanlık dışı ve en utanç verici temerküz kampı" olarak nitelendirdiğini aktardı.

İspanyol EFE haber ajansı, Erdoğan'ın Gazze için "dünyanın en büyük çocuk kabristanı" ifadesini manşetine taşıdı.

İngiliz the Guardian gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını özel bir başlık altında gördü; "Vicdan sahibi hiç kimse Gazze'deki tabloya gözlerini kapatamaz" sözlerine yer verdi.

Suudi, Arab News gazetesi Erdoğan'ın "dünya 5'ten büyüktür" çağrısına yer verdi; "190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapının adil olmadığı" mesajını vurguladı.

İran medyası da Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e dair açıklamalarına geniş yer ayırdı.

Yunan medyasının gündeminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları vardı.

Skai televizyonu, Erdoğan'ın “Ege ve Doğu Akdeniz’deki mevcut meseleleri iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözelim” sözlerini manşete taşıdı.

To Vima gazetesi ise Erdoğan “Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırdı” ifadesini kullandı.

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