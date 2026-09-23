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Dünya
AA 23.09.2026 10:13

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Avrupalı mevkidaşlarına "çifte standart" eleştirisi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupalı mevkidaşları ile yaptığı görüşmede, Avrupa ülklerinin bölgedeki gelişmelere karşı "çifte standartlı" davrandığı eleştirisinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Avrupalı mevkidaşlarına "çifte standart" eleştirisi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açılmaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD’nin Ne York kentinde bulunan Arakçi, burada Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Arakçi, mevkidaşları ile ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ülkesi ile ABD arasındaki gerginlik ve Hürmüz Boğazı meseleleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Avrupalı mevkidaşlarıyla Hürmüz Boğazı ve ABD ile yaşanan gerilimi ele alan Arakçi, bölgedeki seyrüsefer güvenliğine dair son gelişmeleri aktararak İran ile Umman arasında güvenli ticari deniz rotaları oluşturulması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Arakçi, yaptığı görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin “tamamen ABD ve İsrail’in saldırgan eylemlerinden kaynaklandığını” belirterek, boğazda güvenliğin yeniden sağlanmasının, Washington'ın güvensizlik oluşturan eylemlerine son vermesine bağlı olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, Avrupa ülkelerinin bölgedeki gelişmelere karşı çifte standartlarını, özellikle de ABD ve İsrail’in İran'a karşı "işlediği saldırgan eylemlere ve suçlara karşı sessiz kalmalarını ve hoşgörülü davranmalarını şiddetle" eleştirdi.

Avrupa ülkelerinin bir yandan hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunduğunu iddia ettiğini hatırlatan Arakçi, diğer yandan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik "açık askeri saldırganlığı karşısında" sessiz kalamayacaklarını, hatta bu saldırganlığı asla destekleyemeyeceklerini belirtti.

Arakçi, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin, İsrail’e sağlanan her türlü desteği durdurma ve İsrail'in cezasız kalmasının önüne geçme sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti.

Arakçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü

Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya gelen Arakçi, ekonomi ve ticaret alanlarındaki mutabakatların yanı sıra Güney Kafkasya'daki güvenlik ve işbirliği süreçlerini değerlendirdi.

Görüşmede iki bakan, anlaşmaların uygulanması ve halklarının ortak çıkarları doğrultusunda koordinasyonun artırılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Arakçi ile Iraklı mevkidaşı Hüseyin ise ortak sınır güvenliğinin önemine işaret ederek bu alanda imzalanan anlaşmaların eksiksiz uygulanması ve terörist unsurlarla etkin mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti. 

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