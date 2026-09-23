Brent petrolün varili 98,53 dolardan işlem görüyor

Dün 102,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 99,25 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 98,53 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 89,40 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde İran gündemini değerlendirdi. Trump, bir soru üzerine, ABD'li yetkililerin İran heyetinden bazı isimlerle bir araya geldiğini söyledi. ABD Başkanı, "Yaklaşık üç saat süren bir görüşme oldu. Çok iyi geçti. Bir saat kadar önce sona erdi." dedi.

Trump, daha önce BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İran'la ya anlaşma yapma ya da bu ülkeyi "yok etme" yönünde bir karar verme sürecinde olduğunu belirterek, "(3 Kasım'daki) Seçimlerden hemen sonra (İran'la) bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil." dedi.

İran Devlet Televizyonu da Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta Trump'ın danışmanları Witkoff ve Kushner ile görüştüğünü doğruladı. "ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine" gerçekleştiği belirtilen görüşmede Erakçi'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için şartlarını ABD'ye ilettiği belirtildi.

Arz tarafında ise Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Suudi Arabistan'ın, Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı üzerinden ihracat yapılmasını sağlayan hatta petrol akışını düşük seviyede yeniden başlattığına dair haber akışı arz endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 800 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi stoklarda 500 bin varillik düşüş yaşanacağı yönündeydi. Piyasada stokların azalması beklenirken açıklanan artış tahmini, petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı. ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 98,75 doların direnç, 97,87 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.