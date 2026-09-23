"İsviçre, COP31W'de Türkiye ile 'uzun vadeli' ortaklıklara hazırlanıyor

İsviçre Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisindeki deneyimi ile İsviçre'nin temiz teknoloji ve inovasyon kapasitesinin COP3 kapsamında somut, uzun vadeli işbirliklerine dönüştürülebileceğini belirtti.

Scheurer, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde yaptığı açıklamada, İsviçre'nin COP sürecini en başından bu yana yakından takip ettiğini ve müzakerelerde ön saflarda yer aldığını söyledi.

İklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenen bir ülke olarak İsviçre'nin COP31 müzakerelerine verdiği önemin konferansa katılacak heyetin düzeyine de yansıdığını anlatan Scheurer, Antalya'dan somut sonuçlar çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Scheurer, bu nedenle İsviçre'nin konferansa güçlü bir heyetle katılacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsviçre Federal Konsey Üyesi ve Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Bakanı Albert Rösti Antalya'ya gelecek. Müzakere heyetimize ise İsviçre Çevre Büyükelçisi Felix Wertli başkanlık edecek. Delegasyonumuzda ayrıca özel sektör ve sivil toplumdan da önemli bir katılım olacak. Dolayısıyla İsviçre heyeti, Antalya'daki üst düzey bölümün ve müzakere sürecinin tamamına katılacak. Bunun, İsviçre'nin bu müzakerelere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Antalya'dan çok somut sonuçlar çıkmasını umuyoruz."

Türkiye'nin yenilenebilir enerji deneyimi

Scheurer, İsviçre'nin Türkiye'nin yenilenebilir enerjiyi artırmaya ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını ve politikalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Türkiye özelinde hükümetinizin yenilenebilir enerjinin artırılmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik güçlü çabalarını ve politikalarını büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Bunları gerçekten takdir ediyoruz. Daha iyi ve daha yeşil enerji kaynaklarına geçiş konusunda güçlü bir kararlılık ve siyasi irade görüyoruz." diye konuştu.

İsviçre'nin yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü alanlarında köklü deneyime sahip olduğunu anlatan Scheurer, ülkesindeki özel sektörün inovasyon, yeni teknolojiler ve deneyim açısından öncü konumda bulunduğunu söyledi.

Scheurer, "COP31'in, bu ortak çıkarları buluşturabileceğimiz, hükümetlerimizin yanı sıra Türk ve İsviçre özel sektörlerinin de birbirini tamamlayan yaklaşımlar geliştirebileceği bir platform olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş ve rüzgarda karşılıklı deneyim paylaşımı

Scheurer, Türkiye'nin özellikle rüzgar ve güneş enerjisi alanındaki çalışmalarını büyük bir dikkat ve ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'de bu tür yenilenebilir enerji teknolojilerini sağlayabilecek güçlü şirketlerin bulunduğunu görüyoruz. Bu da her iki taraf için kazan-kazan durumu yaratabilir. İsviçre, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında Türkiye'nin deneyiminden faydalanabilir." ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin enerji depolama, şebeke modernizasyonu ve akıllı enerji sistemleri gibi alanlarda Türkiye'ye katkı sağlayabileceğine değinen Scheurer, "Mevcut işbirliğimizi daha ileri taşımak için önemli bir potansiyel görüyorum. Özellikle mevcut diyaloğun somut, uzun vadeli ortaklıklara ve projelere dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Scheurer, COP31'in iklim finansmanı ve İsviçre ile Türkiye arasındaki potansiyel ortaklıkların ele alınması açısından da önemli bir platform olduğuna işaret ederek, "İsviçre, yatırımcılarla Türkiye'deki projeler arasında bağlantı kurulmasını kolaylaştırabilir. Bu, tek seferlik bir finansal destekten ziyade Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne daha kalıcı bir katkı sağlayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Temiz teknolojide ortak girişim fırsatı​​​​​​​

İsviçre ve Türkiye'deki araştırmacılar ile şirketler arasındaki ortak girişimlerin artırılmasını istediklerini belirten Scheurer, "İsviçreli ve Türk araştırmacılar ile şirketler arasında daha fazla ortak girişim görmek isterim. İsviçre, inovasyon alanında öncü konumda, dünya çapında önde gelen araştırma kuruluşlarına ve güçlü bir temiz teknoloji sektörüne sahip. Türkiye ise uygulamaya dönük bilgi birikimine ve büyüyen teknoloji ve enerji sektörlerine sahip. Bu güçlü yönlerin bir araya getirilmesi, teknoloji alanında değerli işbirliklerinin, ortak pilot projelerin veya araştırma ortaklıklarının ortaya çıkmasını sağlayabilir." diye konuştu.

Scheurer, COP31 sürecinde iki ülkenin ortak ilgi alanlarının somut işbirliklerine dönüştürülmesi için fırsatlar oluşmasını umduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi ekipmanları, elektrik ekipmanları ve batarya üretiminde giderek artan kapasitesi, İsviçreli şirketlerin temiz teknoloji ürünlerine yönelik tedarik zincirlerini çeşitlendirmesine yardımcı olabilir. Son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla birlikte bu konu İsviçre açısından daha da önemli hale geldi. Ayrıca Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını büyük ölçekte başarıyla hayata geçirdi. Türkiye'nin bu alandaki deneyimi ve süreçte edindiği tecrübeler, yenilenebilir enerji üretimini artırmaya çalışan İsviçre açısından da faydalı olabilir."