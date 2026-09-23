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Ekonomi
AA 23.09.2026 11:23

TMO, çiftçilere 3,6 milyar lira ödeme yaptı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 27 Ağustos-8 Eylül döneminde çiftçilere 3 milyar 592 milyon lira ödeme yapıldığını belirtti.

TMO, çiftçilere 3,6 milyar lira ödeme yaptı

TMO'nun sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ürün alım bedeli ödemelerinin sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"27 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen hububat ürün bedeli için 2 milyar 501 milyon lira, 27 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen fındık ürün bedeli için 902 milyon lira, 2-8 Eylül tarihlerinde teslim edilen haşhaş kapsülü ve tohumu için 142 milyon lira, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen yeşil mercimek ürün bedeli için 47 milyon lira olmak üzere 3 milyar 592 milyon lira bugün itibarıyla üretici banka hesaplarına aktarıldı."

Paylaşımda, ödemesi yapılan üreticilere bu durumun kısa mesajla bildirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği vurgulandı.

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